Σύμβαση για την προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπήθηκε από τον γενικό γραμματέα, Διονύση Τεμπονέρα, και της εταιρείας «Adapti It A.E.».

More in this category: