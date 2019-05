Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υποστηρίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας CLIA Europe, την Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MEDCRUISE), την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, την Ένωση Μαρίνων Ελλάδας, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (fedHATTA). Χρυσός χορηγός είναι ο ΕΟΤ . Αργυροί Χορηγοί είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, η HEMEXPO και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χάλκινοι Χορηγοί είναι η Air France - KLM, το Ακτίνα Travel Group, η Celestyal Cruises, η Global Ports Holding και η Intercruises Shoreside and Port Services.

Η διοργάνωση συνεισφέρει, επίσης, σημαντικά στην ανάδειξη των ευκαιριών καριέρας και των προοπτικών απασχόλησης στο συγκεκριμένο κλάδο για τη νέα γενιά, καθώς για άλλη μια φορά η Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε. ενώνει τις δυνάμεις της με το Young Executives Shipping (YES) Forum . Επιπλέον, στην εκδήλωση Blue Growth , νέοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν επιχειρηματικά πλάνα με σκοπό την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις τους. Η Blue Growth είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών σε σχέση με τους θαλάσσιους και υδάτινους πόρους σε τοπική κλίμακα, μέσω της υιοθέτησης μιας περιβαλλοντικής και οικονομικής προσέγγισης.

