Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υποστηρίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας CLIA Europe, την Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MEDCRUISE), την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, την Ένωση Μαρίνων Ελλάδας, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας και την Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (fedHATTA). Χρυσός χορηγός είναι ο ΕΟΤ . Αργυροί Χορηγοί είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, η HEMEXPO και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χάλκινοι Χορηγοί είναι η Air France - KLM, το Ακτίνα Travel Group, η Celestyal Cruises, η Global Ports Holding και η Intercruises Shoreside and Port Services. Υποστηρικτές είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η FBIS Security.

Ο κ. Tom Broadley, Γενικός Γραμματέας της CLIA Europe αναφέρθηκε σε διαφορετικές προτεραιότητες περιγράφοντας τις αναδυόμενες τάσεις που είναι πιθανό να διαμορφώσουν το μέλλον της βιομηχανίας κρουαζιέρας παγκοσμίως. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν το πολύ εύστοχο Instagrammable Cruising, το οποίο αξιοποιεί το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της κρουαζιέρας ως εναλλακτικού τρόπου διακοπών, το Achievement over Experience, όπου οι επιβάτες μαθαίνουν μία νέα δεξιότητα όπως η μαγειρική ή ο χορός στη διάρκεια της κρουαζιέρας, και το Conscious Travel, σύμφωνα με το οποίο οι επιβάτες μαθαίνουν να ενδιαφέρονται για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κρουαζιερόπλοιων, ο οποίος καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν με τις κοινότητες στους προορισμούς που επισκέπτονται.

More in this category: