Στη συνέχεια, η κα Μαρία Δεληγιάννη θα συμμετάσχει και στο πάνελ, YES TO SEA TOURISM FORUM, το οποίο είναι αφιερωμένο στη νεανική επιχειρηματικότητα στον κόσμο της ναυτιλίας και της κρουαζιέρας. Εκεί, θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που εντοπίζονται στους συγκεκριμένους κλάδους, καθώς και σε κλάδους που επηρεάζονται θετικά από τη δραστηριοποίηση της κρουαζιέρας.

More in this category: