Το Πρόγραμμα «Πράσινης Σημαίας» είναι ένα πρόγραμμα εθελούσιας ελάττωσης της ταχύτητας του πλοίου που επιβραβεύει τους χειριστές των πλοίων για επιβράδυνση έως 12 κόμβους ή λιγότερο μέσα σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων από το Point of Fermin (κοντά στην είσοδο του λιμανιού). Επειδή τα πλοία εκπέμπουν λιγότερους ρίπους όταν ταξιδεύουν πιο αργά, το πρόγραμμα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχές στη μείωση των εκπομπών που σχηματίζουν νέφος και των σωματιδίων πετρελαίου από τα πλοία.

