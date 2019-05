H DYNAMARINe διοργανώνει στις 4 Ιουνίου το Συνέδριο-Θεσμό, αναφορικά με τη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, ΙFSTS 2019 sponsored by Tsakos Group.

Μετά την πρωτοφανή επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων στο Λονδίνο και την Αθήνα, το φετινό Συνέδριο θα πραγματοποιήσει τις εργασίες του στην Αίγλη του Ζαππείου και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερα από 200 ανώτερα στελέχη της διεθνούς και εγχώριας ναυτιλιακής αγοράς.

Τα πάνελ των ομιλητών θα τιμήσουν με την παρουσία τους καταξιωμένοι εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις διεθνείς εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στη μεταφόρτωση πετρελαίου μεταξύ δεξαμενοπλοίων.

Ο όρος «μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο» (STS: Ship To Ship transfer operations) αναφέρεται στη μεταφορά φορτίου υδρογονανθράκων μεταξύ ποντοπόρων δεξαμενόπλοιων και η μεταφόρτωση διεξάγεται εν πλω ή σε αγκυροβόλιο. Παρόλο που οι αντίστοιχες μεταφορτώσεις εκτελούνται επίσης και σε φορτία χύδην, το κυριότερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεταφορτώσεις προϊόντων πετρελαίου, εξαιτίας των σημαντικών επιπτώσεων τους στην περίπτωση ατυχήματος.

Υπό το πρίσμα αυτό, το εν λόγω συνέδριο θα εξετάσει εκτενώς τους παράγοντες που δρουν καταλυτικά στην επιτυχή διενέργεια της μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, θα αναλύσει τους κυριότερους κινδύνους που αυτή φέρει και θα παρουσιάσει τα νεότερα πρότυπα στη διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν σε περίπτωση ατυχημάτων, όπως θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Γόνιμες απόψεις και εμπειρίες, θα μοιραστούν εταιρείες διαχείρισης δεξαμενόπλοιων, νηολόγοι και λιμενικές αρχές, πάροχοι υπηρεσιών και εξοπλισμού, P&I clubs, ναυλωτές και εταιρείες εμπορίας υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, θα συζητηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών και με τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις μεταφορτώσεις (STS Service Providers), και θα παρουσιαστούν τα πολύτιμα συμπεράσματα που αντλήθηκαν με βάση τις εμπειρίες των διαχειριστών δεξαμενόπλοιων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε μέτρα που διασφαλίζουν υγιή και βιώσιμο ανταγωνισμό με στόχο την βελτίωση των προτύπων ασφαλείας των παρόχων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις αυτές, ενώ οι κατασκευαστές εξοπλισμού προσκρουστήρων και σωλήνων, θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο δικό τους Κλάδο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι το «παρών» στο Συνέδριο θα δώσει η εταιρεία Yokohama και ο αντιπρόσωπος της στην Ελλάδα, που θα παρουσιάσουν στο χώρο έναν προσκρουστήρα διαστάσεων 3,3 x 6,5 μέτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, καθώς και για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα http://www.ifsts.net/.

Χορηγοί: Tsakos Group, Ship Safe Marine Equipment Ltd., Marpo Group, Minimar Shipping Co. Ltd., Discovery Marine Ltd., HELMEPA, Green Award

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΚΑΙ, Naftemporiki.gr, Elnavi, Maritime Economies, Maritimes.gr, Naftikachronika.gr, Efoplistesnews.gr

Διοργανωτής: DΥNAMARINe