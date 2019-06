Η European Safe Cargo Working Promotion Committee (SCWPC) της Ιαπωνικής εταιρείας NYK απένειμε βραβείο στον Σταθμό Αυτοκινήτων της ΟΛΠ Α.Ε., πιστοποιώντας ότι δεν είχε κανένα συμβάν ζημιάς κατά τη διάρκεια του 2018.

Η ετήσια συνάντηση της SCWPC για το 2018 πραγματοποιήθηκε φέτος στον Πειραιά όπου συζητήθηκαν κυρίως θέματα βελτίωσης των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των πλοίων Ro Ro για την επίτευξη του στόχου μηδενικών ζημιών.

H NYK είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς οχημάτων (111 car carriers, δυναμικότητα 642.000 οχημάτων που αντιστοιχεί στο 16% της αγοράς) και αναγνωρίζεται ως εταιρεία με ιδιαίτερα υψηλά στάνταρτ ποιότητας ενώ εφαρμόζει πολιτική για μηδενικές ζημιές κατά την φορτοεκφόρτωση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλα τα λιμάνια της Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία) και της Μέσης Ανατολής (ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία) στα οποία η ΝΥΚ δραστηριοποιείται καθώς και εκπρόσωποι από τα κεντρικά γραφεία της Ιαπωνίας.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις υποδομές του Car Terminal και παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΛΠ, εστιάζοντας στο Ro-Ro Terminal.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 28.06.2019 στις εγκαταστάσεις της ΟΛΠ Α.Ε. θα φιλοξενηθεί και το ετήσιο Maritime & Ports Working Group του ECG (European Car- Transport Group of Interest) - The Association of European Vehicle Logistics, με την υποστήριξη της Neptune Lines.