Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής του «10 ου Αγώνα δρόμου & Περιπάτου Greece Race for the Cure».

More in this category: