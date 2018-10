To CONNECT ATHENS διοργανώνει το Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και ώρα 14:00 έως 17:00, εκδήλωση κατάρριψης ρεκόρ Guinness σχηματίζοντας το λογότυπο του «CONNECT ATHENS» χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανακυκλώσιμα υλικά λευκού και μαύρου χρώματος, θέλοντας να τονιστεί η σημαντικότητα της ανακύκλωσης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος είναι να συλλεχθούν ανακυκλώσιμα υλικά έκτασης 350 τ.μ. δημιουργώντας ένα τεράστιο μωσαϊκό, γεγονός το οποίο αποτελεί επίτευξη παγκόσμιου ρεκόρ Guinness.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δραστηριότητες όπως, εργαστήρια D.I.Y (Do It Yourself), Face Painting, ενώ η μουσική και ο χορός θα ξεσηκώνουν το κοινό της μεγάλης γιορτής. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η κυρία Ειρήνη Νικολοπούλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη προς το κοινό, προσκομίζοντας αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό του λογοτύπου.