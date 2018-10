Σε δήλωσή του ο ίδιος ανέφερε: «Είναι τιμή να λαμβάνω αυτή την τόσο υψηλού κύρους διάκριση και να προστίθεμαι στη λίστα των εξεχόντων στελεχών under 40 οι οποίοι έχουν λάβει αυτή την αναγνώριση τα τελευταία χρόνια. Φυσικά, θέλω να τονίσω πως το βραβείο αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την εξαιρετική ομάδα που διαθέτει η Socialab, αφού όλα όσα έχουμε επιτύχει είναι το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας».

O Γιώργος Αναγνωστόπουλος , ιδρυτής της διαφημιστικής εταιρείας Socialab , κέρδισε στη Βρετανία το τιμητικό βραβείο Gamechanger of the Year στα ACQ5 Global Awards 2018 .

