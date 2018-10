Το συνέδριο απευθύνεται σε COOs, Directors & Heads of Operations, Supply Chain Directors και Managers, Logistics Directors & Managers, Procurement Officers, Customer Service Managers, Planning & Forecasting / Replenishment Managers και στελέχη online operations.

Τα πλέον επίκαιρα θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού στη διοίκηση της ψηφιακής αλυσίδας αναπτύσσονται από εξειδικευμένους και διακεκριμένους ομιλητές, με πολυετή εμπειρία στη διεθνή αγορά: ο πρώην VP Logistics της Amazon Europe Philippe Hemard, ο Global Logistics Lead της British American Tobacco Leonardo Marins, ο Digital Solutions Director και Επισκέπτης Καθηγητής του Cranfield Patrick Strauss και ο ιδρυτής της εταιρείας drone cargo delivery για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας Wings for Aid, Barry Koperberg συγκαταλέγονται στους ομιλητές του συνεδρίου.

Ο αντίκτυπος των τεχνολογιών 3D printing, Blockchain, Big Data και drones στην εφοδιαστική αλυσίδα, και, κατ’ επέκταση, στην συνολική εμπειρία πελάτη είναι το κεντρικό θέμα του συνεδρίου Innovation in Supply Chain της KPMG. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, στο Grand Hyatt Athens .

