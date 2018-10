«Σε μία κακοπαιγμένη φαρσοκωμωδία βασισμένη σε σενάρια ψυχροπολεμικού μυθιστορήματος άλλων εποχών, εξελίσσεται η εμμονική και ταυτοχρόνως αποτυχημένη προσπάθεια συγκεκριμένων κέντρων να εμπλέξουν τον επιχειρηματία κ. Ιβάν Σαββίδη στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή μας. Για ακόμη μία φορά, καθιστούμε σαφές σε όλους τους τόνους, πως ο επιχειρηματίας κ. Ιβάν Σαββίδης ουδεμία σχέση ή εμπλοκή έχει με τα ευφάνταστα σενάρια που αναμασά το κακόβουλο, υποβολιμαίο και συκοφαντικό δημοσίευμα των New York Times. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νομικοί μας σύμβουλοι εξετάζουν ήδη τη δυνατότητα κοινοποίησης εξωδίκου προς τη διεύθυνση του συγκεκριμένου μέσου καθώς και τις μετέπειτα νομικές ενέργειες για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Κλείνοντας, ξεκαθαρίζουμε πως ο κ. Ιβάν Σαββίδης παραμένει αποκλειστικά και μόνον αφοσιωμένος στην αποτελεσματική υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών του σχεδίων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας εμπράκτως στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμα πως η πλευρά Σαββίδη εξετάζει το ενδεχόμενο κοινοποίηση εξωδίκου στους New York Times.

Ανακοίνωση του «DIMERA Group» χαρακτηρίζει κακόβουλο, υποβολιμαίο και συκοφαντικό δημοσίευμα των New York Times , που εμπλέκει τον Ιβάν Σαββίδη με την προσπάθεια υπονόμευσης από τη μεριά της Ρωσίας της Συμφωνίας των Πρεσπών.

