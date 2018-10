Κόντρα στην πρωτοπόρο Φινλανδία δοκιμάζεται η Ελλάδα με την ομάδα του Σκίμπε να θέλει αρχικά να αποφύγει την ήττα (για να κριθεί η πρώτη θέση στο ΟΑΚΑ), ενώ αν έρθει η νίκη τότε θα έχει κάνει σημαντικό βήμα για να κατακτήσει την κορυφή του 2ου ομίλου της League C του Nations League.

