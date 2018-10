Οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Adecco που αναδείχθηκαν στις κορυφαίες πέντε θέσεις της λίστας, σε τοπικό επίπεδο, είναι αυτές των εξής χωρών: Βέλγιο, Καναδάς, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Βασική προϋπόθεση για την ανάδειξη στην παγκόσμια κατάταξη του Best Workplaces είναι οι εταιρείες να έχουν διακριθεί στις αντίστοιχες λίστες τουλάχιστον 5 χωρών και να απασχολούν τουλάχιστον 5.000 εργαζομένους διεθνώς.

«Ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι ζήτημα αρχής για τον Όμιλο Adecco να θέτει το παράδειγμα στον τρόπο προσέλκυσης, διατήρησης, ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπων της εταιρείας, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει τους εργαζομένους. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που για ακόμα μία χρονιά, αυτή μας η δέσμευση αναγνωρίζεται στην παγκόσμια λίστα Great Place to Work, καθώς το να αποτελούμε εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον είναι για εμάς μία από τις βασικές μας στρατηγικές προτεραιότητες. Πρώτα και πάνω από όλα, ο Όμιλος Adecco είναι μία ανθρωποκεντρική εταιρεία, που βασίζεται σε μία διεθνή ομάδα εξειδικευμένων και ταλαντούχων στελεχών, μια εταιρεία που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και μοιράζεται έναν κοινό στόχο: να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον εργασίας για όλους», δήλωσε ο Alain Dehaze, CEO του Ομίλου Adecco.

Σύμφωνα με την έρευνα Great Place to Work 2018, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Adecco αισθάνονται περήφανοι που εργάζονται σε μία εταιρεία, η οποία παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευση και καθοδήγηση για όλους, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Παράλληλα, οι άνθρωποι του Ομίλου Adecco ενστερνίζονται το όραμα και τον τρόπο διοίκησης της εταιρείας, ενώ εκτιμούν τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την βελτίωση της εργασίας και του εργασιακού τους περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τους εργαζόμενους στο εποικοδομητικό περιβάλλον, που υπάρχει εντός της εταιρείας, το οποίο ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι αντλούν έμπνευση από τη συμβολή και την προσφορά του Ομίλου Adecco στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες ενισχύουν την ομαλή ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Σχεδόν 12 εκατομμύρια εργαζόμενοι από περισσότερες από 7.000 εταιρείες παγκοσμίως έλαβαν μέρος στην φετινή έρευνα αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος Great Place to Work για να αναδείξουν τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον διεθνώς, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Για τον Όμιλο Adecco, παγκόσμιο ηγέτη στην παροχή λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, το να εμπνέει ταλαντούχα στελέχη να ενταχθούν, να παραμείνουν και να αναπτυχθούν μέσα στην εταιρεία, προσφέροντάς τους ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία του.

Ο Όμιλος Adecco, για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατέκτησε μία από τις πέντε κορυφαίες θέσεις στη λίστα με τις εταιρείες που διαθέτουν το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον παγκοσμίως, σύμφωνα με την έρευνα Great Place to Work 2018, ενισχύοντας τη φήμη της ως μία από τις πιο ελκυστικές εταιρείες διεθνώς.

