«Η "Μακεδονία" προχωρά με την αλλαγή ονόματος, βοηθώντας την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», γράφουν οι New York Times και κάνουν λόγο για τεράστια νίκη του Ζόραν Ζάεφ.

«Οι Σοσιαλδημοκράτες του Ζαεφ μόλις που κατόρθωσαν να κερδίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων που χρειάζεται για να ξεκινήσουν συνταγματικές αλλαγές για να αλλάξουν το όνομα της χώρας αργά το βράδυ της Παρασκευής με τις ψήφους των 80 από τους 120 βουλευτές» παρατηρούν οι Financial Times, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να ξεπεραστούν και άλλα εμπόδια στο προσεχές διάστημα.

