Στη Μόρια εκτυλίσσονται ανθρώπινες ιστορίες που κηλιδώνουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τραγωδίες που καμιά κάμερα και καμιά πένα δημοσιογραφική δεν μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια «Η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει μόνη απέναντι σε αυτήν την κατάσταση» είναι το συμπέρασμα του Χρήστου Κατζίδη. «Το βασικό ερώτημα ξεκινά από το εάν σκοπεύει η ΕΕ να αντιμετωπίσει ολιστικά το πρόβλημα. Γιατί, εάν η Μόρια είναι συνεχώς έτσι υπερπλήρης, τότε προφανώς υποκρύπτεται πολιτική εκφοβισμού όλων των νέων προσφύγων για να αποθαρρύνονται στο ταξίδι τους προς την Ευρώπη». Ίσως γι αυτό και η Μόρια, η όποια Μόρια, πρέπει να μείνει «bad, very bad»...

Αλλά όλα εδώ καθυστερούν. Η ταυτοποίηση, οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου, η διανομή του φαγητού, που διαρκεί ώρες, το μπάνιο, οι επανενώσεις οικογενειών, ακόμη και οι στοιχειώδεις καθημερινές κινήσεις. Όλα χρειάζονται δραματικά πολύ χρόνο για να γίνουν σε έναν καταυλισμό που «φιλοξενεί» υπερδιπλάσιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών από όσο αντέχει. Ακόμη και η ανθρωπιά έχει «ξεχαστεί» χιλιόμετρα μακριά, κλεισμένη κάπου στα γραφεία των υψηλόβαθμων διαμορφωτών της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Προχωρώντας μέσα από το κεντρικό άνοιγμα, κάτι σαν δρόμος του καταυλισμού οι πρόσφυγες ακούν γερμανικά και αμέσως μας πλησιάζουν, θέλουν να μιλήσουν για τη ζωή τους στη Μόρια. Κάθε επίσκεψη ξένου στον καταυλισμό τους ξεσηκώνει, τους ταράζει, τους θυμίζει για πού ξεκίνησαν. Σχεδόν όλοι ονειρεύονται τη Γερμανία και την Ολλανδία ως τελικό προορισμό της Οδύσσειάς τους. «Moria bad, very bad» προλαβαίνουν να φωνάξουν πριν αστυνομικοί με ασπίδες στα χέρια τους απωθήσουν μακριά μας.

