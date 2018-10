Με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων διεθνούς εμβέλειας από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου ξεκινάει τις εργασίες του το Athens Investment Forum 2018: Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο King George στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές στο Athens Investment Forum 2018, είναι οι κκ Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτής Β΄ Αθηνών, Αντιπρόεδρος Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής, Βουλευτής Σερρών, Τομεάρχης Υποδομών, Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, Πολιτικός Μηχανικός, Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ασημάκης Παπαγεωργίου, Πρώην Υφυπουργός Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Kate Marie Byrnes, Deputy Chief of Mission (DCM), United States Embassy, Μανώλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε., Νικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος, Eurobank Ergasias S.A., Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Γεώργιος Περδικάρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΔΣ ΤΕΡΝΑ, Γενικός Διευθυντής Έργων, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος J&P ΑΒΑΞ, Antonio Careddu, Head of Onshore Business Development, Commercial and Tendering, Saipem SpA, Θωμάς Αχείμαστος, Chief Strategy Officer, Gastrade, Μανώλης Σιγάλας, Vice President & Managing Director for Southern Europe, Hill International, Χρήστος Σεφέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Tgs (Ελλάς), Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Strategic Planning & Joint Ventures, Hellenic Petroleum S.A., Nicola Battilana, Country Representative Greece and Balkans, Snam S.p.A, Κώστας Ξιφαράς, Γραμματέας Ελληνικής Επιτροπής Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας, Matteo Restelli, Development Director, IGI Poseidon S.A, Πέτρος Σουρέτης, CEO, Intrakat S.A., Ντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, Κατερίνα Παπαλεξανδρή, Country Manager, Trans Adriatic Pipeline A.G.,

Προσκεκλημένοι είναι επίσης οι: Ιωάννης Καραγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος, Olympia Group S.A., Νικόλας Παπαπολίτης, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, Μίλτος Ασλάνογλου, Energy Regulator Expert, Federico Regola, CEO, ΖΕΝΙΘ S.A, Ριχάρδος Λαμπίρης, CEO, ΤΑΙΠΕΔ, Νίκος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Βασίλειος Αποστολόπουλος, CEO, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Σάββας Πελτέκης, CEO, TUV HELLAS.

Διοργανωτές του Συνεδρίου είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Vertical Solutions SA σε συνεργασία με το Hellenic National Committee of World Energy Council και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης. Το Συνέδριο τελεί υπό την τιμητική αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Με κεντρικό θέμα του «Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη», το Athens Investment Forum εστιάζει στο ρόλο των Ελληνικών Επιχειρήσεων και των ξένων Επενδυτών αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός νέου πρότυπου καινοτόμου επιχειρείν που διακρίνεται για την προσήλωσή του στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια. Το νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας στηρίζεται για την εξέλιξή του σε τρεις βασικούς πυλώνες: τις σύγχρονες υποδομές, βιώσιμες πρακτικές και κυρίως διαφανείς σχέσεις με την αγορά και την επιχειρηματική κοινότητα.

Σκοπός του Συνεδρίου να αποτελέσει ένα δυνατό λάκτισμα, και ταυτόχρονα να δώσει σύγχρονες απαντήσεις στα διλήμματα και τους προβληματισμούς Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων σε ότι αφορά τη δυνατότητα επενδύσεων στην Ελλάδα, τις πηγές χρηματοδότησης (τραπεζική και εναλλακτική), λαμβάνοντας υπόψη τις νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των καιρών.

Το Συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν εκπρόσωποι Αρχών, Φορέων, Ενώσεων και Επιμελητηρίων, στελέχη του Χρηματοπιστωτικού κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι της Ελληνικής Βιομηχανίας και Εμπορίου, ανώτατα στελέχη Οργανισμών του Δημόσιου και εταιρειών του Ιδιωτικού τομέα, Διπλωμάτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και χωρών στις οποίες υπάρχει Επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον από και για την Ελλάδα.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει δεξίωση με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης και πολιτικών φορέων, χορηγών, ομιλητών και εκλεκτών προσκεκλημένων, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΤΕΕ.