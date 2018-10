Δυνατότητα σε Έλληνες που εργάστηκαν ή εργάζονται στο εξωτερικό, να παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική (mentoring), για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά και για μαθητές που θέλουν καθοδήγηση για το μέλλον τους δίνει πλέον η πλατφόρμα της πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας”.

Σημειώνεται η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» στοχεύει στην δικτύωση των Ελλήνων του εξωτερικού, την ανάδειξη του στοιχείου της δικτύωσης των Ελλήνων όλου του κόσμου, που θα έχει σα συνέπεια τη συνδιαμόρφωση με απτό τρόπο του μέλλοντος της χώρας αλλά και της αλληλοϋποστήριξης σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο. Ουσιαστικά επιχειρεί να μετατρέψει σε ευκαιρία το brain drain. Υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη βάση σχεδιασμού από τη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οι νέες πρωτοβουλίες για δικτύωση και συμβουλευτική αφορούν στα εξής παρακάτω:

-Το “Women on Top” και οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» ξεκίνησαν την πρωτοβουλία «Greek Women of the World». Δηλαδή, γυναίκες που συμμετέχουν στο δίκτυο των «Γεφυρών», Ελληνίδες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σαν μέντορες σε γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να βελτιώσουν την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή, να αλλάξουν καριέρα, να αδράξουν ευκαιρίες και να αναπτύξουν δυνατότητες που δεν ήξεραν ότι έχουν.

-Eπιπλέον, το "The Tipping Point" έχει μπει δυναμικά στην εκπαιδευτική ζωή χιλιάδων μαθητών των δημοσίων ελληνικών σχολείων. Η υπηρεσία του Tipping Point απευθύνεται σε καθηγητές και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (και όχι μόνο) και φέρνει κοντά επιστήμονες και επαγγελματίες με μαθητές, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα όπως ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες σπουδών, ποιες είναι δυνατότητες που παρέχει η διαρκής επιμόρφωση, ποιες οι σύγχρονες ευκαιρίες της σύγχρονης επαγγελματικής ζωής. Οι «Γέφυρες Γνώσεις και Συνεργασίας» «γεφυρώνουν» τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία που θέλουν να συμμετέχουν σε υπηρεσίες συμβουλευτικής, Έλληνες του εξωτερικού με όραμα και ορμή, με το δίκτυο του «The Tipping Point».

Τέλος,οι ο Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας ανακοίνωσαν και τη συνεργασία τους με τον Σύλλογο Ελλήνων Βιοεπιστημόνων στις ΗΠΑ (HBA USA).