Για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Economy, Society and Climate Change – Τhe impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industryand Real Estate”, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG –International Federation of Surveyors, UIA - International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA- Working Party on Land Administration, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.