Η ώρα της αλήθειας για την Αθήνα πλησιάζει. Σε δύο μόλις ημέρες θα γνωρίζουμε αν η Αθήνα, που έχει προκριθεί στην τελική εξάδα, θα είναι τελικά εκείνη που θα κερδίσει το βραβείο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018» (European Capital of Innovation 2018).

More in this category: