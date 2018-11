Η Αγγελική Φράγκου θεωρείται η ισχυρότερη πλοιοκτήτρια στον κόσμο. Το 2017, η κυρία Φράγκου ήταν στην 26η θέση του Top 100 Lloyd's List. Ο όμιλος Navios της κυρίας Φράγκου, είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και έχει υπό την ομπρέλα του τις εταιρείες: Navios Maritime Holdings , Navios Maritime Acquisition Corporation, Navios Maritime Partners, Navios South America Logistics, Navios Tankers Management INC και Navios Maritime Midstream Partners LP (NAP).

