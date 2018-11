Σε σχετική δήλωση ο Πέτρος Κοραλής , Data Communication Solutions Division Manager, τονίζει: «Οι πελάτες μας αναζητούν λύσεις εμπιστοσύνης! To DC Scan4you αποτελεί σταθμό σε μία σειρά καινοτομιών που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λογιστικού γραφείου, τεχνολογίες αιχμής που προσφέρουμε βασισμένοι στην άριστη τεχνογνωσία μας και ανταποκρινόμενοι στις διαρκείς ανάγκες της επόμενης μέρας της λογιστικής κοινότητας! Η εξαιρετική επίδοση του DC Scan4you αποδεικνύεται καθημερινά από τα νούμερα που αγγίζουμε, αποτελώντας ήδη ένα μοναδικό case study επιτυχίας!»

Τέλος, με την αξιοποίηση της λύσης κάθε λογιστικό γραφείο έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως ο μηδενισμός λαθών και η συνακόλουθη αποφυγή προστίμων, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών, ο εντοπισμός διπλοεγγραφών και παραστατικών εκτός επιτρεπτών ημερομηνιών, καθώς και η ευέλικτη λειτουργία της υπηρεσίας με το μοντέλο pay as you gο. Τα πλεονεκτήματα αυτά οδηγούν τα λογιστικά γραφεία σε άμεση εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, καθώς και σε παραγωγικότερη και ποιοτικότερη εργασία. Ήδη τους τελευταίους 15 μήνες το DC Scan4you έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε περισσότερα από 650 λογιστικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερους από 2.200 χρήστες , ενώ έχει διαχειρισθεί επιτυχώς περισσότερα από 3.500.000 παραστατικά .

