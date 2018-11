Ο Όμιλος ΤΕΜΕΣ ανακοινώνει τη συνεργασία με την Consillium S.A., στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την περαιτέρω ανάπτυξη του γκολφ στην Costa Navarino. O Όμιλος προχώρησε σε συμφωνία σύμπραξης 50/50 για μία από τις θυγατρικές του την ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε., με μία από τις επενδυτικές εταιρείες που διαχειρίζεται η Consillium, την Consiltech S.A., για την ανάπτυξη και λειτουργία τoυ Navarino Hills, καθώς και για τη λειτουργία του γηπέδου γκολφ The Dunes Course.

