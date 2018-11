Ήδη για το ίδιο θέμα έχει προσφύγει και ο ex officio πρόεδρος του Ιδρύματος, Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β΄, και η αίτησή του έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

More in this category: