To θέμα της δικαστικής περιπέτειας του πρώην προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ ) Aνδρέα Γεωργίου συζητήθηκε την Τετάρτη στη συνεδρίαση της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο, με τους Ευρωπαίους εκφράζουν τη στήριξή τους και να τοποθετούνται για την ανάγκη ανεξαρτησίας των στατιστικών αρχών.

