Την επετειακή τελετή απονομής παρουσίασαν ο Άκης Σακελλαρίου και ο Γιώργος Παπαγεωργίου , ο πρώτος εκπροσωπώντας την ιστορία και το παρόν των Θεατρικών Βραβείων ενώ ο δεύτερος το μέλλον του θεσμού, φτάνοντας με «ψηφιακό» downloading από το 2028 και την τελετή απονομής των 30 ων Θεατρικών Βραβείων. Μαζί θυμήθηκαν τις καλύτερες παραστάσεις της εικοσαετίας μέσα από τις βραβεύσεις τους, τους πιο πολυβραβευμένους καλλιτέχνες, τις ατάκες που άφησαν εποχή, τις μουσικές και τα ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα από τα θεατρικά που έντυσαν τις απονομές αλλά κάποιες μαγικές στιγμές που η αίθουσα συγκλονίστηκε από το χειροκρότημα. Όπως θυμήθηκαν επίσης και τους βραβευμένους ανθρώπους του θεάτρου που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας. Και βέβαια ταξίδεψαν και στο μέλλον για να «αποκαλύψουν» κάποια σημαντικά γεγονότα που πρόκειται – σύμφωνα πάντα με τον master of ceremony του 2028 - να συμβούν στο αθηναϊκό θεατρικό τοπίο.

