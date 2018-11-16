Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από σήμερα, Παρασκευή, μέχρι και το βράδυ της Κυριακής εξέδωσε η ΕΜΥ.
Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας αναμένεται να είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και τα χόνια στα ορεινά ενώ στα πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (16-11-2018)
Α. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ. ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
Β. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (1000-1200 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ 1200-1500 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ).
Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ (7-8 ΜΠΟΦΟΡ) ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ.
2. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (17-11-2018)
Α. ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Β. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΙΟ ΠΥΚΝΕΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (1000-1200 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ 1200-1500 ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ).
Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ (7-8 ΜΠΟΦΟΡ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΟΠΙΚΑ ΤΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
3. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (18-11-2018)
Α. ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ.
Β. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΙΟ ΠΥΚΝΕΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.
Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ (7-8 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ 9 ΜΠΟΦΟΡ) ΑΝΕΜΟΙ ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ.
Δ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.