Στην πρώτη 16άδα παγκοσμίως, βρέθηκε και η ομάδα ET - Team η οποία διαγωνίστηκε στην κατηγορία Regular Λυκείου, που είναι η πιο απαιτητική και ανταγωνιστική κατηγορία της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Στην κατηγορία Ρομποτικού Ποδοσφαίρου (WRO Football), ξεχώρισε η ομάδα bitbot , φθάνοντας στις πέντε καλύτερες ομάδες της τελικής παγκόσμιας κατάταξης.

«Με τη συμμετοχή μας στην Ολυμπιάδα, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε την ιδέα μας και την υλοποίησή της σε ειδικούς, ομάδες, προπονητές, επισκέπτες και επιχειρηματίες, οι οποίοι θεώρησαν ότι έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Ήταν μια εμπειρία ζωής. Οι ατελείωτες ώρες δουλειάς, τελικά απέδωσαν και καταφέραμε εν τέλει να ξεπεράσουμε χώρες “τιτάνες” στον χώρο αυτό, όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και η Κορέα. Η χαρά μας είναι απλά απερίγραπτη!», είπαν οι Rest in PC ’ s , που μαζί με τους Autonomous robotic aquaponics κατόρθωσαν να βρεθούν στις υψηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, κατακτώντας την τέταρτη θέση παγκοσμίως στις κατηγορίες Open Γυμνασίου και Open Λυκείου αντίστοιχα.

