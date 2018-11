Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Kaspersky Lab παρακολούθησε 1.003 άτομα ηλικίας 13 έως 23 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ανακαλύψει περισσότερα για τις ανασφάλειες και τα άγχη τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Kaspersky Lab. Για ειδική βοήθεια για τη συνέχιση της αντιμετώπισης του άγχους ή άλλων προκλήσεων ψυχικής υγείας, απευθυνθείτε στο The Mix - οι πληροφορίες και η υποστήριξη που προσφέρει είναι καθολικές και μπορούν να προσεγγιστούν σε διεθνές επίπεδο.

Η Kaspersky Lab και το The Mix παροτρύνουν τη Generation Z να συμμετάσχει στον διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #AndOwningIt, καθώς και να αγοράσει ένα μπλουζάκι για να δείξει την υποστήριξή της.

Ο Chris Martin, Διευθύνων Σύμβουλος του The Mix, δήλωσε: «Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν παγκόσμια ζητήματα που αντιμετωπίζει η Gen Z, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα στίγμα γύρω από το πώς αυτή η γενιά μοιράζεται τα συναισθήματά της και για τον ανοιχτό διάλογο για την ψυχική υγεία. Το αίσθημα ανησυχίας ή άγχους μπορεί να γίνει πολύ απομονωτικό για τους νέους - αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί που αγωνίζονται με τα συναισθήματά τους και τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Η νέα μας καμπάνια θα βοηθήσει τους νέους να δείξουν στους άλλους ότι δεν μένουν πίσω εξαιτίας οποιασδήποτε ανασφάλειάς τους και ότι η συχνά εχθρική ατμόσφαιρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν τους επηρεάζει. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Kaspersky Lab και να συνεχίζουμε το σημαντικό έργο μας, να βοηθήσουμε τη Generation Z να ανοιχτεί σε θέματα που αφορούν στην ψυχική τους υγεία και να τους ενδυναμώσει ώστε να ευδοκιμήσουν. Ζητάμε από όλους να κάνουν κτήμα τους όλα εκείνα τα κομμάτια της ζωής τους που άλλοι μπορεί να επικρίνουν ή για τα οποία ανησυχούν, για να αποδείξουν ότι τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο στην αυτοπεποίθηση και την επιτυχία τους».

Η εκστρατεία θα υποστηρίζεται από ειδικά κατασκευασμένα μπλουζάκια, με τις πιο κοινές ανασφάλειες που έχουν οι νέοι, ενθαρρύνοντάς τους να αποδεχθούν τις ανασφάλειες τους και να ξεκινήσουν τον διάλογο. Όλα τα κέρδη από την πώληση των t-shirts θα πάνε στο The Mix.

More in this category: