Συνολικά, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου έλαβε γραπτά 94 αιτήσεις. Με την προσθήκη ορισμένων επιπρόσθετων ex gratia δωρεών σε οικογένειες που έχασαν 3 ή 4 μέλη, το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε άγγιξε τα €505.000. Η υπόσχεση που είχε δοθεί εξ’ αρχής, για την κατάθεση του ποσού στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2018, τηρήθηκε στο ακέραιο.

