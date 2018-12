Από τον μηχανισμό αναφοράς της Europol το 2015, στην κοινή βάση δεδομένων (database of hashes) το 2016 και στο μεγάλο βήμα του αυτόματου εντοπισμού του τρομοκρατικού περιεχομένου το 2017, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Δεν ήταν εύκολο. Οι τρομοκράτες είναι αποφασισμένοι να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά και να ξεπερνούν τα μέτρα προστασίας μας.

Στο Φόρουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, υπουργοί κρατών μελών της ΕΕ, εταιρείες του διαδικτύου, εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών και η Europol. Το Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Φόρουμ έχει επιφέρει ως τώρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα όπως τον μηχανισμό αναφοράς μέσω της Europol, την κοινή βάση δεδομένων (database of hashes) και τον αυτόματο εντοπισμό του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Επίσης, το Φόρουμ επέφερε καίρια πλήγματα στους μηχανισμούς της διαδικτυακής προπαγάνδας της Daesh.

