«The Americans», «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story», «Atlanta», «Barry», «Better Call Saul», «The Kominsky Method», «The Marvelous Mrs. Maisel», «Pose», «Succession», «This Is Us».

«A Star is Born», το remake του ρομαντικού μιούζικαλ

«If Beale Street Could Talk», δραματική αστυνομική ταινία του Μπάρι Τζέκινς

More in this category: