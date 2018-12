Παράλληλα, στους άλλος δυο κατηγορούμενους, τον Γιώργο Καμάρη, διαχειριστή της off shore Clavis μέσω της οποίας φέρεται να διακινήθηκε «μαύρο» χρήμα προκειμένου η ρωσική ANTEY να πάρει το έργο, καθώς και στον χρηματιστή Πέτρο Χριστοδουλίδη, επέβαλλε ποινή φυλάκισης 5 ετών στον καθένα, με τριετή αναστολή για τον πρώτο και εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ για τον δεύτερο.

