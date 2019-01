Σύμφωνα με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, η Εκκλησία αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND σχετικά με παραχώρηση χρόνου στο πρόγραμμά του για εκπομπές υπό την Εκκλησία της Ελλάδος.

Εκπομπές εκκλησιαστικού περιεχομένου θα ξεκινήσουν στο τηλεοπτικό κανάλι ΟPEN, ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη. Η Εκκλησία της Ελλάδος αποδέχθηκε αίτημα του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND, προκειμένου να δημιουργηθούν εκκλησιαστικές εκπομπές από τον συγκεκριμένο σταθμό.

