Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωράκη, «η αναβάθμιση της υποδομής των ΚΕΠ θα επιτρέψει στο σύνολο των πολιτών να διακινούν ηλεκτρονικά τις πράξεις της δημόσιας διοίκησης και όλα τους τα έγγραφα γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης ή τη δημιουργία αντιγράφων. Ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών και των υποδομών θα επιτρέψει την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης από όλα τα ΚΕΠ, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών και στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Με τα ψηφιακά ΚΕΠ περνάμε στη λογική της αρχής «μόνον άπαξ» (once only), που σημαίνει ότι πληροφορίες και στοιχεία που έχουν προσκομισθεί σε δημόσιες αρχές δεν απαιτείται να υποβληθούν ξανά. Δηλαδή, δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο μια φορά και από εκεί και πέρα η Δημόσια Διοίκηση είναι υποχρεωμένη από μόνη της να τα αναζητά και να τα παρέχει όταν αυτά ζητούνται».

More in this category: