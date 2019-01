Ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου, στην «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ», του Strategic Center for International Security (SCIS), του Πανεπιστημίου του ABERDEEN και Μεταπτυχιακού Τίτλου, στις «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ .

Επιπλέον αυτών, το 1989, διήλθε επιτυχώς της εκπαιδεύσεως ως Υποβρύχιος Καταστροφέας, στην Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (ΜΥΚ/ΠΝ), και το 1992, του Σχολείου Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (USAJFK Special Warfare Center and School), στο Fort Bragg, στην Βόρεια Καρολίνα, επιλεγείς ως ο Διακεκριμένος Αλλοδαπός Σπουδαστής, της εκπαιδευτικής περιόδου στην οποία συμμετείχε.

