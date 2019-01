Μετά τον Ζόραν Ζάεφ σειρά έχει ο Αλέξης Τσίπρας που φαίνεται να έχει εξασφαλίσει τον αριθμό που χρειάζεται, αν και οι Financial Times προεξοφλούν ότι αυτό θα του στοιχίσει στις εκλογές «Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε ο Ζόραν Ζάεφ φαίνεται να εξασφάλισαν ευρεία πλειοψηφία στον λαό και την πολιτική ελίτ για τη συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία θα χρειαστεί να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. Είναι όμως η σωστή επιλογή για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Ευρώπη», καταλήγει το άρθρο.

Οι Financial Times κάνουν εκτενή αναφορά στην ψηφοφορία για τη Συμφωνία των Πρεσπών με το κύριο άρθρο τους σήμερα να αναφέρει «Η λύση της Μακεδονίας είναι ένα θετικό βήμα για την Ευρώπη».

