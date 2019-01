Nous vous prions de trouver ci-joint une invitation pour le mercredi, 6 février 2019 de 18h00 à 20h00 (à la Résidence, 21, Boulevard de l’Orangerie), pour dire au revoir et partager un moment de convivialité avec l’Ambassadeur Stelios PERRAKIS, qui va quitter ses fonctions à Strasbourg.

To: ATHANASSIADOU Sophie; BALOGLOU-LAURENT Eftichia; BOTSOGLOU Eliza; CHATZIPETROU Katerina; GIAKOUMOPOULOU Evgenia; GKAGKATSI Afroditi; KAKAVIATOS Panos; KALAMARAS Ilias; KEFALLONITOU Ermioni; KITSOU-MILONAS Irene; LAZANA Aikaterini; PAPADOPOULOS Charalambos; PARASCHOS Sotirios; PARATZI Georgia; PETROPOULOU Athanasia; TOUTOUKIS Nikolaos; TSELIOU Evrydiki; TSETSEKOU Eleni; TSIOUNTALAS Constantina; VARFI Xheni; VRATSIDA Evangelia

Sent: mardi 29 janvier 2019 10:00

From: RABOTAS Dimitra [mailto: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ]

More in this category: