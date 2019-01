Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00, στην αίθουσα C, στο Συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός (Περίπτερο 8, 1ος όροφος, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ).

More in this category: