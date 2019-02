Φέτος, το MIT Enterprise Forum Greece εγκαινίασε μία νέα θεματική ενότητα το “Energy and Mobility” track, παράλληλα με τη γενική θεματική κατηγορία τεχνολογικής καινοτομίας “General Track”. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο αποκλειστικός χορηγός του “Energy & Mobility” track, στο πλαίσιο των δράσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ σχετικά με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες σε Ενέργεια και Μεταφορές. Η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί το κλειδί προς ένα βιώσιμο και αειφόρο μέλλον στον κλάδο της Ενέργειας και των Μεταφορών και υποστηρίζεται με ιδιαίτερα χαρά φέτος στο πλαίσιο του διαγωνισμού από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ . Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και να συνεργαστούν με ειδήμονες ενός εστιασμένου και ιδιαίτερα απαιτητικού κλάδου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσω της ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων (business skills workshops), αλλά και να λάβουν έμπρακτη καθοδήγηση (mentoring) από επαγγελματίες διεθνούς αναγνώρισης και κύρους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Παράλληλα, θα διερευνήσουν τις δυνατότητες νέων συνεργασιών που θα συμβάλλουν θετικά στην αναπτυξιακή πορεία τους στη διεθνή αγορά. Τελικός στόχος είναι η ανάδειξη και βράβευση ταλαντούχων και φιλόδοξων ελληνικών ομάδων και η προβολή τους διεθνώς, μέσα από το δίκτυο του MIT Enterprise Forum. Παράλληλα, οι νικητές θα κατακτήσουν έπαθλα και υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρίας τους.

