Ξεκίνησαν σε 47 χώρες οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ομίλου Adecco «CEO for One Month» 2019 - μια μοναδική ευκαιρία για τους ηγέτες του αύριο.

Πρόκειται για:

Μία μοναδική ευκαιρία για υποψηφίους σε 47 χώρες να εργαστούν δίπλα σε καταξιωμένα στελέχη του Ομίλου Adecco παγκοσμίως

Μία ουσιαστική εμπειρία που ενισχύει τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων κι αποτελεί σημαντική αφετηρία για την καριέρα τους

Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί στη χώρα μας ως ο «CEO for One Month», θα εργαστεί δίπλα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Adecco Ελλάδος, Κωνσταντίνο Μυλωνά και στη συνέχεια θα διεκδικήσει τη θέση του Global CEO for One Month, ο οποίος θα εργαστεί δίπλα στον Alain Dehaze, CEO του Ομίλου Adecco παγκοσμίως

Οι εγγραφές για το 2019 (έκτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος) ξεκίνησαν στις 5 Φεβρουαρίου

Για έκτη χρονιά το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ τρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο και οι εγγραφές ξεκίνησαν και πάλι για τους νέους σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα CEO for One Month του Ομίλου Adecco προσφέρει σε νέους την επαγγελματική εμπειρία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Μια εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο της εργασίας, που δεν μπορεί να διδαχθεί στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.

Οι επιτυχόντες κάθε χώρας θα αξιολογηθούν με βάση την απόδοσή τους ως «CEO for One Month”, δουλεύοντας δίπλα στον CEO του Ομίλου Adecco στη χώρα διαμονής τους. Στη συνέχεια, δέκα από αυτούς τους ταλαντούχους υποψηφίους θα επιλεχθούν για να συμμετάσχουν σε ένα απαιτητικό boot camp, όπου και θα αξιολογηθούν ως προς την ικανότητα συνεργασίας, αλλά και τις καινοτόμες ιδέες τους. Θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο της εργασίας. Μόνο ένας εξ αυτών θα επιλεχθεί για να εργαστεί για έναν μήνα δίπλα στον Alain Dehaze, CEO του Ομίλου Adecco παγκοσμίως. Πρόκειται για μια εμπειρία ζωής που αποτελεί την ιδανική αφετηρία για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Σχολιάζοντας το πρόγραμμα, ο CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze, είπε:

«Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ του Ομίλου μας είναι μία μοναδική ευκαιρία για νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία. Τους βοηθάει να πετύχουν στην επαγγελματική τους πορεία, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και δίνοντάς τους την ευκαιρία έκθεσης σε ένα οργανωμένο επαγγελματικό περιβάλλον. Προσφέρει πολύτιμη γνώση εργασίας σε μια εταιρεία που έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Fortune 500. Η δύναμη του προγράμματος αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι, με το πέρας του προγράμματος, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις είτε στον Όμιλό μας είτε σε πελάτες του Ομίλου».

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας, σχολίασε σχετικά με το πρόγραμμα:

«Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ του Ομίλου Adecco είναι μία μοναδική ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες να αναδείξουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους σε μια πρώτη μα ταυτόχρονα τόσο ουσιαστική επαφή με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των ταλέντων των νέων, προσφέροντάς τους εργασιακή εμπειρία μέσα σε έναν Όμιλο με ισχυρή παγκόσμια παρουσία, δίπλα σε καταξιωμένα στελέχη. Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται δύσκολη κι απαιτητική, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό εφαλτήριο για τους νέους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα γεμάτοι όνειρα και όρεξη για δουλειά».

Η Global ‘CEO for One Month’ του 2018, Lisa Frommhold, πρόσθεσε:

«Ήταν μία συγκλονιστική και μοναδική ευκαιρία που μου έδωσε σημαντική γνώση για τον κόσμο της εργασίας, κάτι που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να αποκτήσω σε τόσο νεαρή ηλικία. Ήρθα σε επαφή με μια διεθνή επιχείρηση κι ένα δίκτυο υπέροχων ανθρώπων, με τους οποίους έχω επαφή ακόμα και σήμερα. Κέρδισα σημαντικές εμπειρίες και δυνατές σχέσεις και θα συνιστούσα το πρόγραμμα αυτό σε κάθε νέο που επιθυμεί να αναπτυχθεί, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

Ο Δημήτρης Ασπρούλης, ‘CEO for One Month’ του Ομίλου Adecco Ελλάδας για το 2018, σχολίασε επίσης:

«Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους νέους να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση ανθρώπων με όραμα, σημαντικές ευθύνες αλλά και κοινωνική συνεισφορά και να αναπτυχθούν μέσα από αυτό. Σίγουρα άξιζε κάθε στιγμή».

Ο Δημήτρης Ασπρούλης σήμερα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Adecco στη Ζυρίχη, στο Τμήμα Public Affairs.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος ‘CEO for One Month’. Στη συνέχεια, όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την έμπειρη ομάδα συμβούλων του Ομίλου Adecco. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει online τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων, αξιολόγηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ το τελικό στάδιο είναι ένα κέντρο αξιολόγησης, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι 4 καλύτεροι υποψήφιοι. Η θέση είναι έμμισθη με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης ή / και της επαγγελματικής εξέλιξης του υποψηφίου που θα επιλεχθεί. Οι επιλεγμένοι ‘CEOs for One Month’, ως μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου, θα έχουν συνεχή καθοδήγηση κι επαγγελματικές ευκαιρίες από τον Όμιλο Adecco.

‘Σχετικά με το πρόγραμμα 'CEO for One Month’

Το πρόγραμμα ‘CEO for One Month’ ξεκίνησε ως μία τοπική πρωτοβουλία στη Νορβηγία το 2011 κι εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πρόγραμμα το 2014. Υποστηρίζει νέους ανθρώπους να αναπτύξουν την απασχολησιμότητά τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους μέσω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχει.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα το 2018 ξεπέρασαν τις 204.000 παγκοσμίως (περισσότερες από 1.500 αιτήσεις έγιναν από υποψηφίους στην Ελλάδα).