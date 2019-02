Τα περίπτερα των δέκα ελληνικών startup που μετέχουν στη μεγάλη έκθεση για τον κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών Infacoma επισκέφτηκε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς.

Πρόκειται για ελληνικές καινοτόμες εταιρίες που υπάγονται στην πρωτοβουλία Digital Greece του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το οποίο χρηματοδοτεί τη συμμετοχή τους στην έκθεση. Ασχολούνται με τους τομείς της βελτιστοποίησης ποιότητας και αντοχής των υλικών, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τις «πράσινες» κατασκευές, ενώ παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Ο κ. Παππάς συνομίλησε ξεχωριστά με κάθε έναν από τους εκπροσώπους των startup κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο MEC Παιανίας και στη συνέχεια δήλωσε: «Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η ψηφιακή Ελλάδα έδωσε βροντερό 'παρών' με περισσότερες από 120 αυτοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες εντυπωσίασαν τους επισκέπτες. Από εκεί και πέρα σε κάθε κλαδική έκθεση που διεξάγεται στην Ελλάδα, η κοινότητα των επιχειρήσεων αυτών είναι παρούσα. Η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, είναι εδώ για να υποστηρίξει, να δώσει τη δυνατότητα στις πρωτότυπες ιδέες να έλθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό. Αυτό γίνεται και στην έκθεση Infacoma που αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο. Θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν οι ιδέες, οι άνθρωποι, οι τρόποι, και οι πόροι για να γίνει κάθε κλάδος της οικονομίας μας πολύ πιο παραγωγικός.



Τα νέα παιδιά, η νεοφυής επιχειρηματικότητα, οι ωραίες ιδέες μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν. Να υποστηριχτούν κατά τη φάση ανάπτυξης της υπηρεσίας ή του προϊόντος τους. Η Πολιτεία να δίνει το 'παρών' όταν υπάρχουν ιδέες που μπορούν να κάνουν την παραγωγή μας ακόμα πιο αποτελεσματική, για να περάσουμε όλοι μαζί σε αυτό που λέμε βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη».

Οι δέκα ελληνικές START-UPS

Η EVOTROPIA δραστηριοποιείται στην Έρευνα & Ανάπτυξη μεθόδων αποτίμησης φυσικού κεφαλαίου, καθώς και χρηματοδοτικών, τραπεζικών και ασφαλιστικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας. Κεντρικός στόχος των υπηρεσιών της επιχείρησης είναι να συνεισφέρει στην καθιέρωση αγορών κυκλικής οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα σύστημα συναλλαγών βιομηχανικών αποβλήτων σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας τις υποδομές βιομηχανικής συμβίωσης σε όλες τις κλίμακες (οικιακή, δημοτική, εθνική, περιφερειακή, διεθνή).



Η Cocoon Modules αναβαθμίζει container μετατρέποντάς τα σε χώρους διαβίωσης για φιλοξενία, εκδηλώσεις, λιανικό εμπόριο και πολλά άλλα. Κύρια οφέλη περιλαμβάνουν το κόστος, το χρόνο κατασκευής, το όμορφο σχεδιασμό, την ενεργειακή απόδοση, το σταθερό κόστος από την αρχή και φυσικά την κινητικότητα. Αυτό σημαίνει ότι το εμπορευματοκιβώτιο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει οπουδήποτε στον κόσμο ως κανονικό εμπορευματοκιβώτιο που ελαχιστοποιεί τις εργασίες που εκτελούνταιεπί τόπου, προσφέροντας επίσης μια λύση με το κλειδί στο χέρι. Το όραμα των Modules Cocoon είναι να παρέχει ευκολότερη πρόσβαση σε μία από τις πιο βασικές ανάγκες του ανθρώπου, στέγαση. Προωθεί επίσης έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής μέσω πράσινων πρακτικών.



Η Parity platform αναπτύσει λογισμικό για ένα διαδικτυακό marketplace που κάνει προσβάσιμες τις επενδύσεις Greentech σε όλους. Η εταιρία παρέχει το λογισμικό, σε επενδυτικές εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα. Η Parity έχει λάβει υποστήριξη από το People's Trust, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα EIT InnoEnergy Primer και συμμετέχει στο πρόγραμμα Be finnovative 3.0 της Εθνικής τράπεζας.



Η εταιρεία Geomiso αναπτύσσει, εμπορεύεται και υποστηρίζει λογισμικό για μηχανικούς, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για να σχεδιαστεί ένα προϊόν όσο και για να προβλεφθεί η συμπεριφορά του σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται δημιουργία δοκιμαστικού προϊόντος ή εκτέλεση δοκιμών αντοχής. Το Geomiso είναι το πρώτο παγκοσμίως «δύο σε ένα» λογισμικό ισογεωμετρικής ανάλυσης και τρισδιάστατου σχεδιασμού, το οποίο ενδυναμώνει τους μηχανικούς στην εξαγωγή αποτελεσμάτων με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, καθώς και χωρίς γεωμετρικά σφάλματα.



Η NanoViis είναι μια ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Κινητήριος δύναμη της εταιρίας είναι η νανοτεχνολογία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, με προηγμένες ιδιότητες, για οικιακή και βιομηχανική χρήση. Καθημερινό στόχο της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων με προηγμένες χημικές και μηχανικές ιδιότητες, που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατώνμας, αλλά και των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών του μέλλοντος.



Η εταιρεία HAM Systems (Home Automation and More) δραστηριοποιείται στον τομέα τουIoT (Internet-of-Things) και Remote Energy Management. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη τόσο για το σχεδιασμό συσκευών (hardware) όσο και του αντίστοιχου λογισμικού (software) για τον έλεγχό τους. Σκοπός της είναι ο πλήρης έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συσκευών μέσω του Internet κάτι που δίνει στο χρήστη απεριόριστες δυνατότητες, όπως απομακρυσμένος έλεγχος ανά πάσα στιγμή, μείωση της ενέργειας που καταναλώνει και αυτοματισμούς που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους.



Η εφαρμογή Shift Automated! επιτρέπει την αυτόματη ανάθεση εργαζομένων σε βάρδιες, εξασφαλίζοντας ότι ο κατάλληλος εργαζόμενος αναλαμβάνει την κατάλληλη βάρδια την κατάλληλη στιγμή.



Η Embiots δημιουργεί ΙοΤ συστήματα για την ασφάλεια των κατασκευαστικών εργαλείων. Η συσκευή μας προσαρμόζεται πάνω σε εργαλεία και μηχανήματα και παρακολουθεί την τοποθεσία τους, τη κατάσταση λειτουργίας τους και τη χρήση τους, παρέχοντας στον ιδιοκτήτη την δυνατότητα διαχείρισης του στόλου των εργαλείων του και τη σωστή συντήρηση του.



Η Girls Invest Greece ενθαρρύνει γυναίκες επενδυτές να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα, γεγονός που αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία λόγω της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Μετατρέπει τα διαμερίσματα σε βιώσιμους χώρους διαβίωσης και τα ενοικιάζει για βραχυπρόθεσμες διαμονές, υποστηρίζοντας έτσι τον οικολογικό τουρισμό.



Η LIGHTHEAT P.C. προτείνει δύο λύσεις για να μειωθεί η ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και ψύξη: τον ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ LIGHTHOUSE και τον έξυπνο θερμοστάτη CALORIC. O LIGHTTHOUSE SOLAR COLLECTOR χρησιμοποιεί πλαστικούς φακούς Fresnel και ηλιακή παρακολούθηση για να συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια και να τη συλλέγει με τη μορφή θερμικής ενέργειας υψηλής θερμοκρασίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης κτιρίων και εργοστασίων σε τοπικό κατανεμημένο επίπεδο. O CALORIC χρησιμοποιεί την τεχνική αντιστάθμισης φορτίου/καιρού για τον έλεγχο της θέρμανσης και προσφέρει μειωμένους λογαριασμούς θέρμανσης, χωρίς μείωση της άνεσης. Και τα δύο προϊόντα χρησιμοποιούν Internet of Things και είναι συμβατά με Ιndustry 4.0, ενώ και τα δύο προϊόντα έχουν βραβευτεί και χρηματοδοτηθεί από το HORIZON2020 Instrument Phase I, με άριστη αξιολόγηση.