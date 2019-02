Σάρωσε η «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου στα βρετανικά βραβεία BAFTA.

Η ταινία “The Favourite” του Γιώργου Λάνθιμου, που ήταν υποψήφια για 12 βραβεία, δικαίωσε τελικά τα προγνωστικά, αφού φεύγει από το Λονδίνο έχοντας κερδίσει συνολικά σε επτά κατηγορίες: μεταξύ άλλων κέρδισε τα βραβεία καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, καλύτερης βρετανικής ταινίας, καλύτερου Α΄ και Β΄ γυναικείου ρόλου και καλύτερων κοστουμιών.

Αναλυτικά όλα τα βραβεία:



Καλύτερη βρετανική ταινία

The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου

Α' Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν, The Favourite

Πρωτότυπο Σενάριο

The Favourite, Ντέμπορα Ντέιβις και Τόνι ΜακΝαμάρα



Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Ρέιτσελ Βάις, The Favourite



Καλλιτεχνική Διεύθυνση

The Favourite



Κοστούμια

The Favourite



Μακιγιάζ και Κομμώσεις

The Favourite