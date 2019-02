Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου η Ε.Ε. θα έπρεπε να βοηθήσει τη Βρετανία να αναθεωρήσει με κάποιον τρόπο μία εσφαλμένη απόφαση, που στηρίχθηκε σε ψεύδη. Βεβαίως, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ανοιχτά, αναγνωρίζει. «Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να επιμείνει στις αρχές της και να αφήσει τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του», σημειώνει. «Η Ε.Ε. πρέπει να αποφύγει τον πειρασμό να σπρώξει τη Βρετανία προς μία "λογική συμφωνία", που θα περιλαμβάνει τελωνειακή ένωση. Μπορεί αυτό να ακούγεται κυνικό. Αλλά το να παραμείνει η Βρετανία στην Ε.Ε. είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Το "no deal" εκ μέρους της Ε.Ε. είναι αυτό που κράτησε την Ελλάδα μέσα το 2015» καταλήγει.

Ωστόσο επανήλθε με ορμή το 2015 «όταν η νέα κυβέρνηση έπαιξε το παίγνιο δειλίας (game of chicken), οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις στο χείλος του γκρεμού». Ήταν, σχολιάζει ο κ. Παπακωνσταντίνου, «η περίπτωση ενός μοτοποδηλάτου απέναντι σε ένα γερμανικό φορτηγό: όταν η Ε.Ε. αρνήθηκε να κάνει πίσω, η Ελλάδα χρειάστηκε να φτάσει κοντά στην εμπειρία του θανάτου, για να κάνει τελικά στροφή 180 μοιρών».

More in this category: