Μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας ο συνήγορος του κ. Γεωργιάδη, Θανάσης Πλεύρης, δήλωσε: «Ο κ.Πολάκης είπε ψευδώς ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει off shore εταιρεία στην Κύπρο. Ο κ.Γεωργιάδης ζήτησε και ελέγχθηκε από την επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής και ομόφωνα, ακόμα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον δικαίωσαν. Παρόλα αυτά ο κ.Πολάκης συνεχίζει να λέει ψέματα».

Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει στην προσφυγή του πως ήταν μέτοχος σε εταιρία Ltd ( ΕΠΕ κατά το ελληνικό δίκαιο) στην Κύπρο, δηλωμένη στο όνομα του που ιδρύθηκε το 2006 για να λειτουργήσει βιβλιοπωλείο στην Κύπρο, το οποίο «λειτούργησε αποκλειστικά στην Κύπρο και επομένως δεν είχε εξωχώρια δραστηριότητα». Αναφέρει, επίσης, πως η εν λόγω εταιρία διαγράφηκε το 2016 λόγω δεκαετούς αδράνειας. Τονίζει, δε, πως η Επιτροπή Πόθεν Έσχες έχει ελέγξει το θέμα και τον έχει δικαιώσει «αποδεχόμενη την εισήγηση που απεφάνθη ότι δεν είχα ούτε υπεράκτια εταιρία ούτε διέπραξα οποιοδήποτε αδίκημα».

