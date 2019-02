Γνωρίζατε ότι σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Ελλάδα είναι 132η από τις 190 χώρες του δείκτη "Doing Business 2019" ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης και ότι στη χώρα μας χρειάζονται 1.580 ημέρες για την επίλυση μιας συγκεκριμένου τύπου δικαστικής διαφοράς για μια επιχείρηση;

