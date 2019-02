Τα θερμά του συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, για το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου, στην Ολίβια Κόλμαν , για την ταινία του "The Favourite” εκφράζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

