Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση έχει στο δυναμικό της τρεις διοργανώσεις και μία συνάντηση κορυφής. Πιο αναλυτικά, η προσεχής έκθεση είναι η OutDoor από την ISPO, η οποία θα διεξαχθεί στις 30.06. – 03.07.2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου, τη σκυτάλη μετά θα πάρει το διήμερο Συνέδριο Κορυφής ISPO Digitalize Summit από τις 3 έως 4 Ιουνίου και η συνέχεια θα δοθεί στην ασιατική ήπειρο, όπου θα φιλοξενηθεί η ISPO Shanghai στις 05.- 07.07.2019 στη Σαγκάη στο Εκθεσιακό Κέντρο Shanghai New International Expo Center (SNIEC). Τέλος, το 2020 θα πραγματοποιηθεί η ISPO Beijing, από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο China International Exhibition Center (CIEC).

