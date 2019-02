Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, στο χώρο του HIGGS, η επιμορφωτική ημερίδα «Women On Top in Business: Ισότητα στην πράξη» που διοργάνωσε το Women On Top, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία.