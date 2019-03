Δεν είναι η πρώτη φορά που η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ επιτυγχάνει μια τέτοια υψηλή διάκριση. Στην πρόσφατη κατάταξη των επιμέρους ακαδημαϊκών πεδίων και τομέων του φορέα Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστού ως λίστα της Σαγκάης, η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη θέση 76/100 για το 2018 παγκοσμίως, ευρισκόμενη κατά συνέπεια στις 100 καλύτερες σχολές παγκοσμίως. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι εμφανίζει στη συγκεκριμένη κατάταξη εντυπωσιακή επίδοση στον δείκτη IC (% άρθρων με διεθνή συνεργασία) με βαθμό 92/100. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι εντυπωσιακή και μάλιστα είναι υψηλότερη της βαθμολογίας των 13 πρώτων πανεπιστημίων του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού αντικειμένου (μεταξύ των οποίων το Harvard, το University of Washington, το Kings College London, κ.α).

Φήμη μεταξύ των εργοδοτών: Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Πάνω από 42.000 ερωτηματολόγια εργοδοτών παγκοσμίως έχουν ληφθεί υπόψη μεταξύ των ετών 2014 και 2018. Τα ερωτηματολόγια αυτά δίνουν μια σημαντική εικόνα και πληροφορίες, όσον αφορά τις προσλήψεις αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Στην έρευνα αυτή έχουν συμμετάσχει εργοδότες από όλους τους τομείς της Οικονομίας, και ανάμεσα τους εταιρίες όπως το Facebook , η Google , η Wells Fargo, η Bank of America κ.α Το βάρος του κριτηρίου αυτού για τις οδοντιατρικές σχολές είναι 10%.

